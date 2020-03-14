Sakarya'da nöbetçi yurtlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında, okulların tatil olmasının ardından hizmet vermeye devam eden nöbetçi yurtlar ilaçlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin örgün eğitime ara verdiği süre boyunca yurt müdürlüklerinde barınmaya devam edecek öğrenciler için Rahime Sultan Yurt Müdürlüğü nöbetçi kız yurdu ve Muhammet Fatih Safitürk Yurt Müdürlüğü nöbetçi erkek yurdunda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Nöbetçi yurt uygulamasına geçtik. Nöbetçi yurtlara da öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için personel takviyesi yaptık. Yurttan ayrılan öğrencilere de dolaplarını boş bırakmaları konusunda bilgi verdik. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.