Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak - Son Dakika
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Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımına katkı sağlamak amacıyla "Nostaljik Tramvay" projesi hayata geçirilecek.

Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımına katkı sağlamak amacıyla "Nostaljik Tramvay" projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda yaşadıkları hazzı Sakarya'da da yaşamak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda kentin ulaşımına katkı sağlamak için "Nostaljik Tramvay" projesini hazırladıklarını belirten Yüce, "Ülkemizde belli şehirlerde denemeleri oldu fakat ciddi manada bir sonuca ulaşılamadı. İnşallah Sakarya'nın, İstanbul'dan sonra sonuca ulaşabilecek tek il olacağına inanıyorum. İnşallah model olacak. İddialıyız, olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır." diye konuştu.

"Şehre farklı bir imaj kazandıracağız"

Yüce, şehre farklı bir imaj kazandıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin güzelliğine yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Çark Caddesi, tarihi ve Sakarya ile özdeşleşmiş bir cadde. Trafiğe kapatıldığı zamanlar çok büyük tepkiler alınmıştı, şimdi herkes dua ediyor. Her yeniliğe zaman zaman tepkiler de olabiliyor, mühim olan iyi niyet olması ve doğru olduğuna inanmak. Tramvayın başlangıç noktası Yeni Cami, bitiş noktası Millet Bahçesi. İki önemli değeri birleştirmiş oluyoruz. Şehrimizin sokaklarında tramvay sesleri yankılanacak. Yaşlılarımız, çocuklarımız, ailelerimiz var, onların Çark Caddesi'ndeki ulaşımını kolaylaştırmaya çok katkı sağlayacaktır."

Yeni Cami, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM), Şerefiye Cami, Atatürk Lisesi ve Millet Bahçesi olmak üzere 5 duraktan oluşacak tramvay hattının 1850 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Yüce, "Tramvay 11 metre uzunluğunda, saatte 40 kilometre yapabilecek hıza sahip. Günde en az 1500 yolcuyu taşıyabileceğiz. 20 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yüce, göreve geldikleri andan itibaren kentte ulaşım konusunda yapılan ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Bu arada, "Nostaljik Tramvay" projesinin detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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