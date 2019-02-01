Sakarya'da Nüfusu En Çok Artan İlçe Serdivan Oldu

TÜİK'in 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Sakarya'da nüfusu en çok artan ilçe Serdivan olarak belirlendi.

TÜİK'in 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Sakarya'da nüfusu en çok artan ilçe Serdivan olarak belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Nüfus artışında birinci değişmedi ve 2018 yılında Sakarya'da nüfusu en çok artan ilçe yine Serdivan olarak belirlendi. 2009 yılında Serdivan'da 81 bin 943 kişi ikamet ederken, 9 yılda %70'lik bir artış ile 2018 yılı sonunda Serdivan'ın nüfusu 139 bin 595'e ulaştı.



2018 yılında 6 bin 118 kişi daha Serdivan'ı tercih etti.



TÜİK verilerine göre 2018 yılında Sakarya'da 20 bin 480 kişilik nüfus artışı kaydedilirken, il nüfusundaki büyümeye en büyük katkı yüzde 30'luk artışla yine Serdivan'dan geldi. Sakarya genelinde nüfus yoğunluğu en kalabalık üç mahalle, Serdivan'a bağlı Kemalpaşa, Arabacıalanı ve İstiklal Mahalleleri olarak belirlendi. Mahalle bazındaki nüfus yoğunluklarına göre, Sakarya genelinde Kemalpaşa Mahallesi 23 bin 327 kişiyle bu yıl da şehrin en çok nüfusa sahip mahallesi oldu. Kemalpaşa Mahallesi'ni 22 bin 187 kişiyle Arabacıalanı takip ederken, İstiklal Mahallesi ise 21 bin 553 kişi ile en fazla nüfusa sahip olan üçüncü mahalle olarak tespit edildi.



Serdivan ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz



Konuyla ilgili açıklama yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "TÜİK'in açıkladığı 2018 nüfus verileri doğrultusunda Serdivan'ın bir milyonu aşan Sakarya nüfusuna yüzde 30'luk bir katkı sunduğunu belirterek, "Bu veriler ışığında şehrimizin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük üç mahallesine de ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizleri hem gururlandırıyor, hem de üzerimize düşen sorumluluğu bir kat daha arttırıyor. Serdivan Belediyesi olarak 10 yılda toplam 850 milyon TL'lik hizmet yatırımı gerçekleştirdik. Planlı şehirleşmesi, aktif yeşil alanları, istihdama sağladığı katkının yanı sıra eğitim, sağlık, kültür ve sanat merkezi ekseninde şekillenen Serdivan'da 2009'dan bugüne nüfusumuz yüzde 70 oranında arttı. 2009 yılında 81 bin olan nüfusumuz bugün 140 bin. Yapılan her projede, hayata geçirilen her çalışmada, kısacası yakalanan bu başarının altında hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül birlikteliği ve istişareler yatıyor. Dolayısıyla bu başarının asıl mimarları da Serdivanlı hemşerilerimizdir. İnşallah daha güzel projelerle, Serdivanımıza ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

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