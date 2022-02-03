Sakarya'da ocakta suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da ocak ayında düzenlenen kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 36 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılın ilk ayında kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen 34 operasyonda yakalanan 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında, 14 milyon 707 bin 800 boş makaron, 3 bin 441 litre karışımlı akaryakıt, 1,4 litre sahte alkollü içki, 318 paket gümrük kaçağı sigara, 82 paket nargile tütünü, 20 kilogram açık kıyılmış tütün, 9 bin 750 lira sahte Türk Lirası banknot ele geçirildi.