Son Dakika Haberleri: Sakarya'da ödüllü tenis turnuvası
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Sakarya'da ödüllü tenis turnuvası

52 dakika önce

Türkiye Tenis Federasyonunca, 50 bin liralık ödüllü 1. Kategori Senyör Turnuvası'nın Sakarya'da başladığı belirtildi.

Sakarya'da ödüllü tenis turnuvası, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonunca, 50 bin liralık ödüllü 1. Kategori Senyör Turnuvası'nın Sakarya'da başladığı belirtildi.
Sakarya Tenis ve Su Sporları Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Tenis Federasyonun, bu yıl yapılması planlanan dört turnuvadan üçünün İstanbul'da, Anadolu'da düzenlenen tek turnuvanın ise 18-28 Temmuz'da Sakarya Tenis Kulübü'nün Kortlarında gerçekleştirilmesine karar verildiği anımsatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp 2. Başkanı Yusuf Gökdemir, TTF'nin 2019 takviminde bulunan turnuvanın, 10 gün süreceğini ve toplam 350 sporcu katılacağını belirtti.
Turnuvanın toplam 50 bin lira ödülü olduğu kaydeden Gökdemir, "Ulusal bir turnuva olduğu için sporcuların çoğunluğu şehir dışından gelmektedir. Bu da şehrimizin tanıtımı ve turizmi açısından şehre katı sağlamaktadır. Kulübümüz, ikisi kapalı, dördü açık, toplam altı toprak kortu vardır. Türkiye Tenis Federasyonuna üye dernek statüsünde spor kulübüdür. Yıl içinde TTF'nin onayladığı 10'u aşkın turnuva ve yine yılda 4-6 arasında yerel turnuva düzenlenmekte olup, kulüp üyelerine ve spor yapmak isteyen gençlere tenis dersleri verilmektedir." ifadesini kullandı.
Türkiye, Sakarya, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:30 Kaynak: AA
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