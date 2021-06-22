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Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

22.06.2021 00:48
Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesi'nde baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.S. babası E.S'yi bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba E.S, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babasını yaralayan E.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Korucuk, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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