Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Demirbaş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Duran Yüce, Türker Erol Özen , İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih Arduç ve Adem Doğan, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fikret Güldemir ve Ahmet Kıvcı, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da öğrenciler atık kumaşlardan hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı - Son Dakika

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