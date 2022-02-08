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Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu

08.02.2022 16:34
Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen doğa ve spor etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen doğa ve spor etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak toplumla bir araya getirilmesi, klavye aktivizminden uzaklaştırılıp sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif şekilde yer almalarının sağlanması amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi yürütülüyor.

Bu kapsamda Gençlik Merkezlerince Kocaali Maden Deresi'nde yapılan etkinliğe katılan gençler, eğlenceli aktivitelerle güzel gün geçirdi.

Öğrenciler, okçuluk, matrak ve halat çekme gibi geleneksel sporlarla sosyal medya yerine toplumla iç içe olabilecekleri, gelişimlerine olumlu katkı sağlayan alternatif etkinliklerin keyfini çıkardı.

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Sosyal Medya, gençlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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