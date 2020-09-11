Sakarya'da, öğrenciler için EBA sınıfları oluşturdu - Son Dakika

Sakarya'da, öğrenciler için EBA sınıfları oluşturdu

SAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezlerinde EBA Canlı Ders Sınıfları hazırlandı. Evinde bilgisayar ya da internet olmayan çocuklar, bu sınıflarda canlı eğitim alabilecek, isterlerse derslerinden sonra kalıp ders çalışabilecek.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk döneminde öğrencilere uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından harekete geçen Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehir genelinde bulunan 6 Gençlik Merkezi'nde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Ders sınıfları oluşturdu. Evlerinde internet olmayan, bilgisayar olmayan ya da sorun yaşayan öğrenciler, bu sınıflara gelerek burada hem canlı derslere katılabilecek hem de canlı eğitim sonrasında ders çalışma imkanı bulacak. Ayrıca bu sınıflar öğrencilerin kullanımı sonrası temizlenerek dezenfekte edilecek.

Sakarya Gençlik Merkezi Müdür Ali Okur yaptığı açıklamada, 'Gençlik Merkezleri öncelikle gençlerin eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında kalan zamana talip olan kurumlar olduğu için daha çok sosyal kültürel faaliyetler alanında faaliyet yürütüyoruz. Gençlerimiz de bu pandemi döneminde evlerinde sıkıldılar aynı zamanda imkan bulamayan gençlerimiz de oldu. Bilgisayarı, interneti olmayanlar oldu. Bunları gerek ihtiyaç olarak bulamadılar gerek alt yapı olarak bulamadılar. Bu anlamda biz bu projeyi başlatmayı bir ihtiyaç olarak gördük. Daha sonrasında böyle bir duyuru yaptık. Karşılığını da bulduk. Gençler ilgi gösteriyor, geliyorlar. Kendileri burada gelip ders çalışmayı tercih ediyorlar. Bugün ilk günümüzdü, uygulama karşılığını buldu. Biz de sevindik. Güzel bir uygulama oldu.' dedi.

Ali Okur gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, 'Milli Eğitim'in eğitim öğretim faaliyetlerinde uzaktan eğitim gören öğrenci gençlerimiz EBA sistemi üzerinden derslerini evde işlemeye çalışıyorlar. Bu altyapıda bilgisayar ve interneti olmayan gençlere hitap etmek üzere bu projeyi başlattık. Yaş aralığımız 1'inci sınıf ve 12'nci sınıf arası. Üniversite öğrencilerimiz de var iki üniversitemiz de uzaktan eğitim kararı aldı yakın zamanda. Onlardan da talep olursa karşılamaya razıyız' diye konuştu.