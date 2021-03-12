Öğrenciler İstiklal Marşı kabulünün 100'üncü yılına özel klip hazırladı - Son Dakika

Büyük beğeni toplayan klipte, jandarma kıyafeti giyen bir öğrencinin marşın ilk dizelerini okuduğu görüldü.

Klipte, öğrenciler vatandaşlara İstiklal Marşı'nın kendilerinde ne manalar uyandırdığına yönelik soru sordu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü , İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla sokak röportajlarının yer aldığı klip hazırladı.

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