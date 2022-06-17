Sakarya'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Sakarya'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 15:59
Sakarya'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Sakarya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karnelerini aldı.

Sakarya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karnelerini aldı.

Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi'ndeki Abdullah-Esma Kocabıyık İlkokulu'nda, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın katılımıyla karne töreni düzenlendi.

Vali Kaldırım, karne dağıtımı öncesinde öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

Burada, ilkokul ve anaokulu öğrencilerine kitap hediye eden Kaldırım, dana sonra çocuklara karnelerini dağıttı.

Burada konuşma yapan Vali Kaldırım, pandemiden sonra zorlu bir süreç yaşandığını ancak huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının tamamlandığını söyledi.

Karne sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik eden Kaldırım, "Özellikle öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Bütün gayretimiz, hedefimiz, emeğimiz, yeni nesillerin, çocuklarımızın, göz bebeklerimizin iyi yetişmesi, Cumhuriyete layık yetişmesi. Milli manevi değerlerle yetişmesi aynı zamanda iyi donatılmış dünyada yüz akı olacak bir nesil olarak yetişmesi. Dünyanın en kıymetli varlığı olarak saydığımız bayrağımızı, üzerinde yaşadığımız dünyanın en kıymetlisi olarak bildiğimiz vatanımızı en iyi şekilde temsil edip bizim devrettiğimiz bayrağı daha yukarılara inşallah götürecekler. Bütün hedefimiz, bütün gayretimiz ve çabamız budur. Bütün öğrencilerimize huzurlu başarılı bir tatil diliyorum." diye konuştu.

Törene, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, muhtarlar ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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