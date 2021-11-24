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Sakarya'da öğrenciler Öğretmenler Günü için klip hazırladı - Son Dakika

Sakarya'da öğrenciler Öğretmenler Günü için klip hazırladı

24.11.2021 10:51
Sakarya'da öğrenciler Öğretmenler Günü için klip hazırladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çektikleri kliple kutladı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çektikleri kliple kutladı.

Öğretmenlerinin desteğiyle kamera karşısına geçen Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Öğretmen Demek" isimli klipte rol aldı. Öğrenciler, okul idaresi tarafından yazılan sözleri seslendirdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı videoda, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'a da yer verilerek, "Ebediyete irtihal eden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sizlere minnettarız. İyi ki varsınız." mesajı paylaşıldı.

Öğretmenler Günü, Öğretmen, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da öğrenciler Öğretmenler Günü için klip hazırladı - Son Dakika


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