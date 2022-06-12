Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor - Son Dakika
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Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor

12.06.2022 17:38
Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor

Sakarya'da "Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi" projesi kapsamında belediyenin tarım alanlarını gezen ortaokul öğrencileri, üretimin her aşamasını uzmanlardan uygulamalı öğreniyor.

Sakarya'da "Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi" projesi kapsamında belediyenin tarım alanlarını gezen ortaokul öğrencileri, üretimin her aşamasını uzmanlardan uygulamalı öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin tüm Türkiye'nin tarımsal üretim geleceğine örnek teşkil eden tarım projeleri gelecek nesiller için vitrine çıkıyor.

Kentte 12 ortaokulda okuyan 500 öğrenci, Sakarya Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa hayata geçirilen "Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi" kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Melen Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Damızlık Manda Üretim Tesisi, Yanık Fidan Üretim Tesisi, Acarlar Longozu, Ar-Ge Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, İstiridye Mantarı Yetiştirme Merkezi, çilek tarlası, salep ve safran üretim alanlarını gezdi.

5 gün boyunca uzmanlardan üretim aşamalarına ilişkin bilgi alan öğrenciler, çeşitli uygulamalar da yaptı.

Gençlere üretim bilincini aşılamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Ekrem Yüce'nin öncülüğünde başlatılan tarım projelerini tüm yaş gruplarına tanıtabilmek için organizasyonları sürdüreceği bildirildi.

Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor
Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor
Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor
Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor
Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da öğrenciler tarımsal üretimin her aşamasını yerinde öğreniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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