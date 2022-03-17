Öğrencilerden "Çanakkale" klibi - Son Dakika

Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü için video klip hazırladı.

Pamukova ilçesindeki Fatmahanım Ortaokulu'nda görevli sosyal bilgiler öğretmeni Bahadır Demir'in senaryosunu yazdığı "Silinmeyen İzler" isimli klip çekildi.

Öğrencilerin dönemin asker kıyafetlerini giydiği klipte, vatan için dört bir yandan gelen Çanakkale kahramanlarının unutulmaz zafer öyküleri anlatılıyor.

Öğrenciler, klipte, vatanın nasıl kazanıldığını, vatanın her bir köşesinde şehit kanlarının döküldüğünü sembolize eden Türkiye haritasına el izlerini bastı.

Okul müdürü Elif Alp, yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunun öğrenciler tarafından yaşatılması ve benimsenmesi amacıyla klibi çektiklerini söyledi.

Alp, "Öğrencilerimize tarihimizin iz bırakan kahramanlarını unutturmamak, daha iyi kavratmak için bu sosyal etkinliklerin hafızalarda kalıcı izler bırakacağından şüphemiz yok." ifadesini kullandı.