Sakarya'da öğrencilerden İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı - Son Dakika

Sakarya'da yurtlarda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" yardım kampanyasına destekte bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, gençlik merkezleri liderleri, gönüllü gençler ve yardımseverler, kampanya çerçevesinde 235 bot, 150 mont, 100 atkı-bere, 160 eldiven ve 500 çorap topladı.

Hazırlanan koliler, hava şartlarının ağır seyrettiği İdlib'deki çocuklara ulaştırılacak.