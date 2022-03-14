Sakarya'da öğrencilerden oluşan "Çevre Timi" faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Sakarya'da, Arif Nihat Asya Kız Yurdu'nda kalan öğrencilerden oluşan Çevre Timi çalışmalarına başladı.

Timde yer alan öğrenciler, çevre bilincini hem kendilerinde hem de çevredeki insanlarda geliştirmek adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Türk-İş İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Çevre Timi, dünyanın iyileşmesi, çevre kirliliğinin azaltılması için neler yapabileceklerini, ilkokul öğrencilerine sunumla anlattı.

Hazırladıkları çevreci hediyelerle öğrencileri sevindiren tim üyeleri, daha sonra park ve mesire alanlarında çöp topladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) bağlı yurdun müdürü Nalan Uysal, kurdukları timle çevre bilinci oluşturmayı ve bunun içselleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Çevreciliğin bilincin ötesinde ahlaki vasıf olduğunu belirten Uysal, "Çevreyi kirleten unsurların görünen taraflarının ardında aslında insanın bencilliği, sınırsızca kazanma hırsı ve sorumluluklarına yüz çevirmesi olduğunu, çevremizi iyileştirmenin önce kendimizi iyileştirmekten geçtiğini fark ettirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevre Timi olarak kendimiz iyileşirken, çevremizin de iyileşmesine katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.