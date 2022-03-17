Sakarya'da öğretmenin trafik kazasında ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2020 yılında meydana gelen trafik kazasında öğretmen Hatice Bozyurt'un ölümüne ilişkin bir sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler Bozyurt'un annesi Ayşe ve ağabeyi Murat Bozyurt ile taraf avukatları hazır bulundu. "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan sanık M.G. ise duruşmaya katılmadı.

Celse arasında istenen kazaya ilişkin bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Raporda, sanık M.G'nin, Bozyurt'un kullandığı aracı sollayamayınca sağ şeritten geçmeye çalıştığının görüldüğü belirtildi.

Bu sırada Bozyurt'un yol vermek için önce sağa, aracı fark edince de sola hamle yaptığının anlaşıldığı anlatılan raporda, kadın sürücünün zikzak hamleler neticesinde refüje çıkarak bölünmüş yolda karşı şeride geçtiği görüşünde olunduğu aktarıldı.

M.G'nin, "yolda giderken birçok araca selektör" yaptığı yönündeki ifadesi esas alındığında, Bozyurt'un aracını geçmek isterken de selektör yapmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğu değerlendirilen raporda, bu davranışın Bozyurt'un zikzak yapmasına zemin hazırladığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Söz alan müdafi avukatı, raporda, Bozyurt'un kullandığı aracın hızının 162 kilometre ölçülmesinin hatalı olduğunu savunarak itirazda bulundu.

Ayrıca sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanması talebinde bulunan müşteki avukatı, olaya ilişkin görgü tanıklarının dinlenilmesini ve kazanın gerçekleştiği yoldaki refüj banketlerinin eğik yapısının trafik güvenliğine uygun olup olmadığına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 25 Mayıs'a ertelendi.

Olay

Adapazarı ilçesinde 26 Kasım 2020'de Sebahattin Zaim Bulvarı'nda Adapazarı yönüne seyreden Hatice Bozyurt idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte T.Ö'nün kullandığı otomobille çarpışmıştı.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Bozyurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık M.G. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.