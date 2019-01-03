Sakarya'da Öğretmenlere Laboratuvar Kullanımı Eğitimi Verildi

Sakarya'da öğretmenlere laboratuvar kullanımı eğitimi verildiği bildirildi.

Sakarya'da öğretmenlere laboratuvar kullanımı eğitimi verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) eğitimleri kapsamında, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle biyoloji öğretmenlerine yönelik "Laboratuvar Kullanımı Eğitimi" düzenlendiği belirtildi.



Öğretmenlerin uygulamalı derslerde daha aktif olmalarına imkan sağlayacak eğitimlerin verimli geçtiği belirtilen açıklamada, eğitimlerin fizik ve kimya öğretmenleriyle devam edeceği kaydedildi.



Eğitimlerin laboratuvar ortamında öğrencilere de verilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un şu ifadelerine yer verildi:



"Sakarya Eğitim Akademisi kapsamında öğretmenlerimiz bilgilerini tazeliyor, derslerinde vermek istedikleri konuları uygulamalı ve daha aktif anlatmaları sağlanıyor. Eğitimler öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda ve gönüllü katılımlarıyla yapılmaktadır. Eğitimlerin düzenlenmesinde birçok kuruluşun desteğini ve katkısını görüyoruz. SEAK eğitimlerimizin gerçekleşmesinde üniversitelerimiz başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla iş birliği halinde çalışıyoruz. Eğitime desteklerini esirgemeyen tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

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