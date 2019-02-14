Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Okçuluk Eğitimi

Sakarya'da Okçuluk Eğitimi

24 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Kayı'nın İzinde" projesi kapsamında okçuluk eğitimi verildi.

Sakarya'da Okçuluk Eğitimi, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Kayı'nın İzinde" projesi kapsamında okçuluk eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi'ndeki programda Okçuluk Federasyonu Milli Hakemi Aksel Köse, öğrencilere okçuluk eğitimi verdi.

Proje Koordinatörü Mevlüt Yürür, burada yaptığı konuşmada, projeyle ilgili bilgi aktardı.

"Kayı"nın Müslüman ve Türk kelimelerinin tarihini, geçmişini ve özünü ifade ettiğini ifade eden Yürür, "Türk ve Müslüman tarihinin tam ve öz bir sembolü. İki ok ve bir yayın temsil ettiği bayrak, güç, kuvvet ve kudret anlamında. Buradan alınan maneviyat ve diriliş Osmanlı devletinin kuruluşuna vesile olmuş." diye konuştu.

Okul müdürü Murat Öz de eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Pamukova, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 2 Kişi Tutuklandı CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Okçuluk Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]