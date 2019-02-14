Sakarya'da Okçuluk Eğitimi
24 dakika önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Kayı'nın İzinde" projesi kapsamında okçuluk eğitimi verildi.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde "Kayı'nın İzinde" projesi kapsamında okçuluk eğitimi verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi
'ndeki programda Okçuluk Federasyonu Milli Hakemi Aksel Köse, öğrencilere okçuluk eğitimi verdi.
Proje Koordinatörü Mevlüt Yürür, burada yaptığı konuşmada, projeyle ilgili bilgi aktardı.
"Kayı"nın Müslüman ve Türk kelimelerinin tarihini, geçmişini ve özünü ifade ettiğini ifade eden Yürür, "Türk ve Müslüman tarihinin tam ve öz bir sembolü. İki ok ve bir yayın temsil ettiği bayrak, güç, kuvvet ve kudret anlamında. Buradan alınan maneviyat ve diriliş Osmanlı devletinin kuruluşuna vesile olmuş." diye konuştu.
Okul müdürü Murat Öz de eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA
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