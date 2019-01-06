Sakarya'da Okul ve İş Yerinden Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde bir anaokulu ve iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar ile 15 bin lira değerinde motosiklet aküsü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya
'nın Serdivan
ve Adapazarı
ilçelerinde bir anaokulu ve iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar ile 15 bin lira değerinde motosiklet aküsü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Serdivan ilçesinde eğitim veren bir anaokulundan 2 dizüstü bilgisayar ile Adapazarı ilçesindeki motosiklet parçası satan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde akü çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı cezaevi firarisi Y.C'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekipler, kovalamaca sonucu şüpheliyi Erenler
ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
"Hırsızlık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının 11 suçtan da aranması olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:20 Kaynak: AA
Kuyumcunun "Gasbedildim" Oyunu Polise Takıldı
Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada
Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti
Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada