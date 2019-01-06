Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Okul ve İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Sakarya'da Okul ve İş Yerinden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde bir anaokulu ve iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar ile 15 bin lira değerinde motosiklet aküsü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da Okul ve İş Yerinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde bir anaokulu ve iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar ile 15 bin lira değerinde motosiklet aküsü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan ilçesinde eğitim veren bir anaokulundan 2 dizüstü bilgisayar ile Adapazarı ilçesindeki motosiklet parçası satan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde akü çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı cezaevi firarisi Y.C'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, kovalamaca sonucu şüpheliyi Erenler ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"Hırsızlık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının 11 suçtan da aranması olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuyumcunun "Gasbedildim" Oyunu Polise Takıldı Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:27:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Okul ve İş Yerinden Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]