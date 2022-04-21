Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi

21.04.2022 14:35
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede, öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede, öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'nden alınan Enes İşçan'ın cenazesi, Nuriosmaniye Mahalle Camisi'ne getirildi.

İşcan'ın ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İşcan'ın cenazesi, öğle vakti mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, İşcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan öğrenci N.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün, Marangozluk Bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, diğer öğrencilerin de karıştığı olayda İşcan yere düşmüştü.

Başını mermere çarparak ağır yaralanan kaynaştırma öğrencisi İşcan, Geyve Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi

YORUMLAR
500
Lisede çıkan kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı Lisede çıkan kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement