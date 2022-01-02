Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ilkokuldan 3 dizüstü bilgisayar ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Limandere İlkokulu'ndan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Okulda inceleme yapan ekipler, 3 dizüstü bilgisayarın ve 1700 liranın çalındığını tespit etti.
Güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Y.Ö. ve S.R. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalıntı bilgisayarlar ve para ise okulun yöneticilerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da okuldan bilgisayar ve para çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika