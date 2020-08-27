Sakarya'da okullar eğitim-öğretime hazır hale getirildi - Son Dakika

Sakarya'da uzaktan eğitimle başlayıp 21 Eylül'de yüz yüze devam edecek yeni eğitim-öğretim sezonu için 929 okul hazır hale getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda yürütülen çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, gazetecilere, 21 Eylül'de okula gelecek öğrenciler için ön hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Belirlenen hijyen kontrolleri kapsamında okulların gezilerek temiz sertifikası verileceğini aktaran Durmuş, "Gördüğünüz gibi okula gelenlerin ateşleri ölçülüyor, dezenfekte yapılıyor. Kapı kollarından tutun sıralara kadar, öğrencilerin yoğun olacağı noktalar zaten temizleniyor. 14 tedbir kuralı, 1,5 metre sosyal mesafe ve uyarı levhalarımız bütün okullarımıza yönlendirildi." diye konuştu.

Durmuş, sadece öğrenci sınıfları değil, konferans salonları, yurtlar, öğretmen ve müdür odalarının da tek tek kontrol edilip hazır hale getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz hazırız, okullarımızda izolasyon odaları da oluşturduk. Tek eksiğimiz çocuklarımız, onları da çok özledik, gelecekleri günü bekliyoruz.

Oturma düzeni ile ilgili de hangi sıraya öğrencilerimizin oturacağını belirledik. 21 Eylül'de Bakanlığımızın açıklayacağı yol haritasına göre kaç öğrencimizle devam edeceğimize yönelik hazırlıklarımızı yaptık.

Şu anda 4 metrekareye bir öğrenci düşecek şekilde ilimizdeki her bir okulumuzun bütün dersliklerinde metrekareleri tek tek çıkartarak her bir dersliğe kaç öğrenci olabileceği hesaplarını da yaptık."