Sakarya'da Olay Yeri İnceleme ekipleri 612 olayı aydınlattı - Son Dakika

Sakarya Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2021 yılında 612 farklı olay aydınlatıldı.

Sakarya Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün 2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyet raporu açıklandı. Olay Yeri İnceleme birimleri; meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini başarılı şekilde sürdürüyor. Olay yerinden elde edilen deliller sayesinde suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesinde büyük öneme sahip olan ekipler; faili meçhul kalmış olayların çözülmesinde de kilit rol oynuyor.

2021 yılında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bin 157 olay yeri incelemesi gerçekleştirildi. 929 olaydan bulgu elde edilirken, parmak izi inceleme uzmanlarınca toplam 691 şahıs tespit edildi. Yıl içerisinde 612 olay da aydınlatıldı. Ayrıca, bomba uzmanları tarafından ise, 6 şüpheli pakete müdahale edilirken, 119 alan araması gerçekleştirildi. - SAKARYA