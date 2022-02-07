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Sakarya'da olaylı düğünün sebebi takı kavgasıymış! - Son Dakika

Sakarya'da olaylı düğünün sebebi takı kavgasıymış!

07.02.2022 07:48

Sakarya'da ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü ve 24 kişinin yaralanması ile neticelenen düğüne ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Olayın, nişanda takı nedeniyle yaşanan ve sosyal medyada da devam eden gerginlik sonrasında meydana geldiği öne sürüldü. Konu sonrasında yaklaşık 40 kişinin ifadesinin alındığı öğrenilirken, 1 kişi ise yaşanan olay esnasında polise mukavemet göstermekten dolayı gözaltına alındı.

Önceki gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre S.K. ile S.Ö.'nün düğünü 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. İddiaya göre, halay çekildiği esnada bir kişi salonun ortasında sandalyeyi yere vurdu. Daha önceden taraflar arasında oluşan gerginlik sebebi ile salonda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Neredeyse tüm salonun karıştığı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme! Hepsi takı kavgası yüzünden olmuş

24 KİŞİ YARALANDI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salonun dışında da devam eden kavga, olay yerine ulaşan polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. 24 yaralıdan bir kısmına bölgede sağlık ekiplerince müdahale edildi, bir kısmı ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü anlar ise; cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. En mutlu günleri zehir olan gelin ve damat ise olaylar yatıştırıldıktan sonra polis aracı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Savaş alanına dönen düğün salonunda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme! Hepsi takı kavgası yüzünden olmuş

SEBEBİ TAKI KAVGASI ÇIKTI

İddiaya göre, nişanda takı sebebi ile çıkan ve sosyal medyada da devam eden tartışmalar düğünde 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. Sorunsuz başlayan düğünün sonlarına doğru bir kişinin salonun ortasında sandalyeyi yere vurması ile başladığı öne sürülen kavga sonrasında polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

40 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olaya ilişkin yaklaşık 40'a yakın kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. En mutlu günü zehir olan gelin S.Ö.'nün ise olayı başlattığı iddia edilen akrabalarını mahkemeye vermek için hazırlandığı öne sürüldü.

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Yunus Emre, Polis, Savaş, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da olaylı düğünün sebebi takı kavgasıymış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da olaylı düğünün sebebi takı kavgasıymış! - Son Dakika
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