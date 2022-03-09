Sakarya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10- 14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyasından açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent genelinde etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 'Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuya ilişkin 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bu kararı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Kaldırım tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kararda, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma Günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)