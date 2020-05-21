Sakarya'da online karate turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Gençlerin spor branşlarından kopmamaları ve hareket halinde kalmalarını teşvik etmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Online İnternet Karate Kata Turnuvası gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sporcuların çektikleri kata videoları resmi hakemler tarafından değerlendirilerek turnuvanın elemeleri yapıldı.

Finale kalan sporcular, YouTube kanalı üzerinden hakemler tarafından canlı yayında değerlendirildi ve dereceye giren sporcular belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evde kalan ve sokağa çıkma kısıtlaması olan dereceye giren sporcuların ödülleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Avrupa, Dünya Karate Federasyonları Hakem kurul üyesi Uğur Kobaş, Arifiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V. Adem Aka, Karate İl Temsilcisi Hikmet Şaha, antrenörler Tayfun Kobaş ve Kerim Çakmak tarafından sporcuların evlerine giderek verildi.

Ödül törenine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya GSİM Personeli ve Sakarya ASKF yöneticileri de eşlik etti.

73 sporcunun katıldığı yarışmada 1. olan ve yaşı gereği teknik sporcu seçilen 6 yaşındaki Ahmet Yekta Polat'a kupa ve diğer hediyelerini Başkan Yüce takdim etti.