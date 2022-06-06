Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

06.06.2022 15:20
Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında Sütalan Mahallesi Elmadere mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 4 teknik eleman, 1 su ikmal aracı, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı ve 20 yangın işçisinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. - SAKARYA

Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

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Kaynak: İHA

Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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