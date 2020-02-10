Sakarya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sakarya, Sapanca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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