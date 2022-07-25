Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi

25.07.2022 16:38
Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Kadirli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Kadirli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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