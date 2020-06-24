Sakarya'da OSB ve sanayi tesislerinde Kovid-19 tarama testi yapılacak - Son Dakika

Sakarya'da OSB ve sanayi tesislerinde Kovid-19 tarama testi yapılacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve sanayi testlerinde koronavirüs tarama testi gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve sanayi testlerinde koronavirüs tarama testi gerçekleştirilecek.

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SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, video konferansla gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, toplantıda yönetim kurulunun aylık faaliyetleri ile dünya, ülke ve şehir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ölçekte bir salgınla karşı karşıya olduklarını ifade eden Gün, Türkiye ve tüm dünya için hem sağlık sektörü hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplumsal anlamda büyük sınav verildiğini ancak bunun bir geçici süreç olduğunu ve salgının bitmesiyle toparlanmanın başlayacağını kaydetti.

Gün, normalleşme sürecine geçilmesiyle eski alışkanlıkları bugüne taşımama konusunda herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Üretim rakamlarına bakıldığında 2020 yılına 812 milyon dolarlık dış ticaret hacmiyle başladıklarını aktaran Gün, şöyle devam etti:

"2019 yılının aynı dönemine göre de yüzde 15 artış yaşanmıştı. Ancak nisan ayı verilerine baktığımızda dış ticaret hacmimiz yüzde 90 daralma gösterdi. Mayıs ayında ihracatımız artış göstermeye başlayarak nisan ayına göre 5 katı bir yükseliş yakalandı. Her ne kadar geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 63'lük bir düşüş olsa da mevcut rakamlar pandeminin olumsuz etkilerini üzerimizden atmaya başladığımızı göstermektedir."

- OSB'lerdeki firmalarda Kovid-19 testi yapılacak

Gün, OSB'lerde Kovid-19 tarama testleriyle ilgili sürecin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SATSO iş birliğiyle firmaların üretim kayıplarını ortadan kaldırmayı ve çalışanların sağlıklı ortamda çalışmalarını amaçladıklarını aktaran Gün, "Firmaların talepleri doğrultusunda çalışanlardan kan örnekleri alınarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir laboratuvarda Kovid-19 tarama testleri yapılacak. Test merkezi işlemleri Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve SATSO organizasyonuyla işleyecek. Bu doğrultuda bugün itibarıyla öncelikli olarak OSB'lerdeki firmalarımızdan talep toplanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da OSB ve sanayi tesislerinde Kovid-19 tarama testi yapılacak - Son Dakika

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