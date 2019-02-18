Sakarya'da Otel Alevlere Teslim Oldu
48 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi
'nde bir apart otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
Netflix, Recep İvedik İçin Servet Teklif Etti!
Son Dakika! TBMM Başkanı Binali Yıldırım Görevi Bırakıyor
Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor