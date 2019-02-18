Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Otel Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'da Otel Alevlere Teslim Oldu

17 dakika önce

Sakarya'da otel alevlere teslim olduSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde apart otel alevlere teslim oldu.

Sakarya'da otel alevlere teslim oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde apart otel alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir apart otelde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Karasu, Sakarya, 3. Sayfa
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