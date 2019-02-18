Sakarya'da Otel Alevlere Teslim Oldu
17 dakika önce
Sakarya'da otel alevlere teslim olduSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde apart otel alevlere teslim oldu.
Sakarya
'da otel alevlere teslim oldu
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu
ilçesinde apart otel alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi
üzerinde bulunan bir apart otelde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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