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Sakarya'da otelde yangın paniği

1 saat önce

Sakarya'da otelde yangın paniği Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve boşaltılma aşamasında olan bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Sakarya'da otelde yangın paniği

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve boşaltılma aşamasında olan bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Çeşme Meydanı Caddesi'nde bulunan ve boşaltılma aşamasında olan bir otelde çıktı. Boşaltılma aşamasında olan otelin önünde bulunan yalıtım malzemeleri henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Mahallelinin kısa süreli panik yaşadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da otelde yangın paniği

Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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