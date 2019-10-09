Son Dakika Haberleri: Sakarya'da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama

Sakarya'da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama

8 dakika önce

Sakarya'da araçların cam ve kilitlerini kırarak hırsızlık yapan şüphelilere karşı polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, araçlardan çalınan 14 adet oto teybi, 8 adet hoparlör, araç müzik aksesuarları ele geçirilirken, yakalanan 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama, System.String[]

Sakarya'da araçların cam ve kilitlerini kırarak hırsızlık yapan şüphelilere karşı polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, araçlardan çalınan 14 adet oto teybi, 8 adet hoparlör, araç müzik aksesuarları ele geçirilirken, yakalanan 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince; Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesinde otomobillerin cam ve kilitlerini kırarak meydana gelen hırsızlık olayları ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık olayların, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.Ö. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


M.Ö.'nün iş yerinde yapılan aramalarda ise hısızlık olaylarında kullanılan aparatlarla birlikte; araçlardan çalınan 14 adet oto teybi, 8 adet hoparlör ile araç müzik aksesuarları ele geçirildi. M.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - SAKARYA

Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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