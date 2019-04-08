Sakarya'da Otobüs Devrildi: 33 Yaralı
1 saat önce
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolunda otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM
Otoyolunda otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Kaza saat 05.15 sıralarında, TEM Otoyolu Akyazı Topağaç mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine giden Mithat Bülent Vural(65) idaresindeki 78 BS 510 plakalı otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan 3'ü ağır 33 yaralı hastanelere kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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HABER-KAMERA: Kadir KAZIN/AKYAZI(Sakarya
),
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:44 Kaynak: DHA
Sakarya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 30 Yaralı
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