Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Otobüs Devrildi: 33 Yaralı

Sakarya'da Otobüs Devrildi: 33 Yaralı

1 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolunda otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Sakarya'da Otobüs Devrildi: 33 Yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolunda otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Kaza saat 05.15 sıralarında, TEM Otoyolu Akyazı Topağaç mevkiinde meydana geldi.  Ankara istikametine giden Mithat Bülent Vural(65) idaresindeki 78 BS 510 plakalı otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan 3'ü ağır 33 yaralı hastanelere kaldırıldı.  Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER-KAMERA: Kadir KAZIN/AKYAZI(Sakarya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:44 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Akyazı, Sakarya, Güncel
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