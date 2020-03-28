Sakarya'da otobüs terminali kapatıldı - Son Dakika

Sakarya'da otobüs terminali kapatıldı
6 saat önce
SAKARYA'da şehirlerarası otobüs terminali seyahat kısıtlaması kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
SAKARYA'da şehirlerarası otobüs terminali seyahat kısıtlaması kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğa seyahat kısıtlaması getirildi. Saat 17.00'dan itibaren otobüslerle yolcu taşımacılığına kısıtlama getirilmesi nedeniyle Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Otogarda bulunan son otobüsler de çıkış yaptı.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:57 Kaynak: DHA
Son Dakika İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti