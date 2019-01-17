Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Otobüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Otobüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

1 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı.

Sakarya'da Otobüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, System.String[]
SAKARYA (İHA) – Sakarya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Çarpma sonucu yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM otoyolu Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan karşıya geçmek isteyen, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen İsmail Bektaş'a (64), M.Y. idaresindeki 34 CDE 37 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrası çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bektaş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü M.Y., adliyeye sevk edildi. M.Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

İsmail Bektaş, Sakarya, 3. Sayfa
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