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Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

45 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Erenler ilçesi Budaklar-Küçükesence yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Budaklar mevkiinden Küçükesence mevkiine seyreden Selami M. idaresindeki 34 HB 6314 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Selami M., Mustafa A., Erdem K., Abdullah A. ve Serkan M. isimli yaralılardan 4'ü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah A., Serkan M. ve Mustafa A.'nın durumların ağır olduğu öğrenilirken, kazada büyük hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.


Selami M.'nin Erenler ilçesine bağlı Küçükesence Mahallesi'nde çalıştığı metal fabrikasına gittiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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