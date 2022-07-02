Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı

02.07.2022 17:48
Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Faruk K.'nin kullandığı 06 CUU 438 plakalı otomobil, Turhan M. yönetimindeki ZH-332025 yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi, hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, 6 kişiyi ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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