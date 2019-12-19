Sakarya'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da otomobil devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sakarya'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seda Çoban idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, Poyrazlar Gölü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Çoban, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Poyrazlar Gölü, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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