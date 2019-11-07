Son Dakika Haberleri: Sakarya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Sakarya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Sakarya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı

7 saat önce

Sakarya'da araç alım-satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı, System.String[]

Sakarya'da araç alım-satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sakarya'da polis ekipleri, araç alım-satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik çeteye operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şahsı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(Remzi Şimşek/İHA)

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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