Sakarya'da Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 1 Ölü

Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde, kar yağışının etkisiyle 5 metre yükseklikten kayarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde yokuştan inmeye çalışan Osman Zeki Cirit'in (58) kullandığı 34 RV 6362 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin istinat duvarını aşarak 5 metre yükseklikten bahçeye düştü.
Kazada ağır yaralanan Cirit, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası Cirit'in cenazesi, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Kampüsündeki otopsi merkezine gönderildi.