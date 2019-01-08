Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 1 Ölü

Sakarya'da Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 1 Ölü

2 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kar yağışının etkisiyle 5 metre yükseklikten kayarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da Otomobil Evin Bahçesine Düştü: 1 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kar yağışının etkisiyle 5 metre yükseklikten kayarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yokuştan inmeye çalışan Osman Zeki Cirit'in (58) kullandığı 34 RV 6362 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin istinat duvarını aşarak 5 metre yükseklikten bahçeye düştü.

Kazada ağır yaralanan Cirit, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Cirit'in cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Sapanca, Sakarya, Güncel
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