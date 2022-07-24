Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı

24.07.2022 13:50
Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, fındık bahçesine uçtu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, fındık bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat K. yönetimindeki 34 NT 5023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Sedat A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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