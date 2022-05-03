Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.A idaresindeki 54 VL 166 plakalı hafif ticari araç ile G.Ç'nin kullandığı 34 CKV 560 plakalı otomobil, Kaynarca-Adapazarı yolu üzerinde ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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