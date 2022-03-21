Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

21.03.2022 20:41
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ehliyetsiz sürücü idaresindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ehliyetsiz sürücü idaresindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yeni Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, liman istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ehliyetsiz olduğu belirlenen Turan D. idaresindeki 81 AAZ 054 plakalı Opel marka otomobil ile Yalı Mahallesi istikametinden Yeni Mahallesi istikametine gitmekte olan Halil S. kontrolündeki 54 NG 807 plakalı KİA marka kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Turan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta otomobil sahil kenarına uçtu: 1 yaralı Zonguldak'ta otomobil sahil kenarına uçtu: 1 yaralı Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil, Kamyonet, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 20:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement