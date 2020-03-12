Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Kaza Akyazı ilçesi, Ada Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı çarşı istikametinde giden 10 YL 550 plakalı otomobil, Seyfeler istikametinde giden Zeki T., idaresindeki 54 H 2898 plakalı motosiklete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Zeki T., hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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