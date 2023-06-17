Sakarya'da Otomobil Kamyonete Saplandı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Otomobil Kamyonete Saplandı: 1 Yaralı

17.06.2023 02:08

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil, park halindeki kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı

Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 34 GIG 330 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, park halindeki 06 PVK 77 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Sakarya, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sakarya'da Otomobil Kamyonete Saplandı: 1 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Arkadaşlığı Aşka Dönüştü
09:50 Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlarken görüntülendi
09:34 Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
09:29 Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başladı
09:27 Eyüpspor, Diego Costa transferi için harekete geçti
09:23 Yok artık Arda Turan! Atletico Madrid'in efsane golcüsünü Eyüpspor'a getiriyor
08:46 Ermenistan, Galler'i 4-2 mağlup etti
08:41 Ermenistan'dan Galler'e gol yağmuru! Çıkan sonuç en çok Türkiye'nin işine geldi
08:44 Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
08:40 Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 10:05:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Otomobil Kamyonete Saplandı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement