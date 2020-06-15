Sakarya'da otomobil refüje girdi: 3 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Batuhan Eker idaresindeki 81 AAR 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Kazada, Batuhan Eker, Oğuzhan ve Eren Eker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.