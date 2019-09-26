Son Dakika Haberleri: Sakarya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'dan Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 TU 246 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine çarptı daha sonrasında ise şarampole uçtu. Yan yatan araç içerisinde bulunan Hatice G. ve Özlem G. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akyazı itfaiye kurtarma ekiplerince yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 12:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]